«Крутился от боли»: в Башкирии работнику завода оторвало руку

Едва не лишился жизни. В Туймазах мужчина потерял руку на заводе, но смог выжить. Трудовая инспекция пришла к выводу, что причиной травмы явилось неудовлетворительная организация производства, но вот директор завода утверждает, что виноват сотрудник.

– С детьми нормально поиграть я не могу. Дети маленькие, их надо подержать на руках, полюбить надо. Один приходит, а второй тоже хочет.

Скупые мужские слёзы. Ту роковую смену на заводе Ильгизар ещё долго не сможет забыть. В какой-то момент расплавленный пластик стал вылетать из аппарата по переработке.

Я куском прикрыл его, чтобы он не попал в лицо. Кусок расплавленного пластика прилип, и просто у меня палицы свернуло и затянуло. Ильгизар Усманов, пострадавший

Правую кисть рабочего начало засасывать в аппарат. У Ильгизара остались считанные секунды, чтобы сделать выбор, который перевернул всю его жизнь.

Был выбор. Либо рука там останется, либо…Меня затянуло уже по шею, то есть тянуло уже вниз. Там очень мощные двигатели стоят, могло и шею свернуть и туда затянуть. А внизу там ножи работают. Ильгизар Усманов, пострадавший

Его крики никто не услышал. Огромные помещения, гул работающих машин. Отключить аппарат, чтобы спастись, не было возможности. Мужчине пришлось выдернуть руку, оставив часть её внутри. Окровавленный он дошёл до соседнего цеха. Первую помощь оказали коллеги, они же и вызвали скорую.

Я вообще думала, умрёт даже. Потому что такие боли дикие были. Крутился от боли, страшно было смотреть. Роза Усманова, жена Ильгизара Усманова

Ильгизар выжил. Остался без работы, руки и средств к существованию. Съёмная квартира, двое детей, жена в декрете и огромные расходы на лекарства. С момента трагедии прошло четыре месяца, но ночные кошмары и фантомные боли до сих пор мучают мужчину.

Рука горела первое время. Будто только что это всё случилось. Очень сложно стало. Ильгизар Усманов, пострадавший

В апреле трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая. Комиссия пришла к выводу что причиной явилось неудовлетворительная организация производства.

Индивидуальный предприниматель не обеспечил создание функционирования системы управления охраны труда. Не выявлена опасность затягивания в работающие механизмы. Соответственно не приняты меры по исключению или снижению данного профессионального риска. По итогам расследования материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Азамат Салихов, начальник отдела охраны труда государственной инспекции труда в Республике Башкортостан

Сейчас мужчина ждёт решения Следственного комитета и планирует обращаться в суд. Но вот, по словам руководителя завода, рабочий виноват сам.

Там весь труд был организован, вина самого сотрудника. Рузиль Сахаутдинов, директор завода

И все же якобы безответственного сотрудника хотят вернуть на работу. Директор завода уверяет, про Ильгизара не забыли, и помощь ему оказывают.

После того, как у него больничный заканчивается, обещали ему дальнейшее трудоустройство и 200 тысяч. Рузиль Сахаутдинов, директор завода