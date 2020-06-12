«Крутился от боли»: в Башкирии работнику завода оторвало руку

Едва не лишился жизни. В Туймазах мужчина потерял руку на заводе, но смог выжить. Трудовая инспекция пришла к выводу, что причиной травмы явилось неудовлетворительная организация производства, но вот директор завода утверждает, что виноват сотрудник.
– С детьми нормально поиграть я не могу. Дети маленькие, их надо подержать на руках, полюбить надо. Один приходит, а второй тоже хочет.
Скупые мужские слёзы. Ту роковую смену на заводе Ильгизар ещё долго не сможет забыть. В какой-то момент расплавленный пластик стал вылетать из аппарата по переработке.
Правую кисть рабочего начало засасывать в аппарат. У Ильгизара остались считанные секунды, чтобы сделать выбор, который перевернул всю его жизнь.
Его крики никто не услышал. Огромные помещения, гул работающих машин. Отключить аппарат, чтобы спастись, не было возможности. Мужчине пришлось выдернуть руку, оставив часть её внутри. Окровавленный он дошёл до соседнего цеха. Первую помощь оказали коллеги, они же и вызвали скорую.
Ильгизар выжил. Остался без работы, руки и средств к существованию. Съёмная квартира, двое детей, жена в декрете и огромные расходы на лекарства. С момента трагедии прошло четыре месяца, но ночные кошмары и фантомные боли до сих пор мучают мужчину.
В апреле трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая. Комиссия пришла к выводу что причиной явилось неудовлетворительная организация производства.
Сейчас мужчина ждёт решения Следственного комитета и планирует обращаться в суд. Но вот, по словам руководителя завода, рабочий виноват сам.
И все же якобы безответственного сотрудника хотят вернуть на работу. Директор завода уверяет, про Ильгизара не забыли, и помощь ему оказывают.
Возможность частично спасти руку ещё есть, пока Ильгизар чувствует боль. То есть, по словам медиков, нервные окончания ещё живы. Сейчас мужчине нужен специальный протез, но на него денег нет. Как нет и понимания как жить дальше.