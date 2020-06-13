В Башкирии гаишника уличили в незаконных действиях с авто

В Башкирии в связи утратой доверия уволен сотрудник ГИБДД. Он уличен в незаконных действиях с транспортными средствами.

В Салавате после проверки Прокуратуры выяснилось, что старший госинспектор дорожного надзора в течение двух лет помогал своему знакомому, занятому в сфере купли-продажи авто. Сотрудник ГИБДД разместил на известном сайте объявления о продажи 15 машин. Также госавтоинспектор общался с потенциальными покупателями и принимал участие в осмотре автомобилей перед продажей.