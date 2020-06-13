На трассе в Башкирии в один момент погибли два человека

В Башкирии ночью в аварии погибли два человека. Их жизни оборвались в один миг.

В Туймазинском районе в двенадцатом часу ночи произошло ДТП. Машины столкнулись на 57 км автодороги Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы. За рулем Volkswagen Passat находился 45-летний житель Туймазов. В салоне иномарке также была и пассажирка – 39-летняя женщина. В салоне второго авто Лады Гранта был 43-летний житель Октябрьска и 29-летний пассажир.

После столкновения машины вылетел с дороги в заросли деревьев. Пассажир и водитель Лады получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия.

В столкновении также пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. Ее водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме этого известно, что мужчина был лишен водительских прав. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП. Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ