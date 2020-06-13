На трассе в Башкирии в один момент погибли два человека

В Башкирии ночью в аварии погибли два человека. Их жизни оборвались в один миг.
В Туймазинском районе в двенадцатом часу ночи произошло ДТП. Машины столкнулись на 57 км автодороги Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы. За рулем Volkswagen Passat находился 45-летний житель Туймазов. В салоне иномарке также была и пассажирка – 39-летняя женщина. В салоне второго авто Лады Гранта был 43-летний житель Октябрьска и 29-летний пассажир.
После столкновения машины вылетел с дороги в заросли деревьев. Пассажир и водитель Лады получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия.
Фото: соцсети Динара Гильмутдинова, Главного госавтоинспектора РБ