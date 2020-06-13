На дачных участках в Башкирии орудовал посудный вор

В Башкирии поймали необычного вора. Он орудовал на дачных участках, тщательно выбирая домики и коттеджи в Демском районе Уфы. Помимо обычных предметов, интересующих воришек – всевозможной электроники – мужчину интересовали предметы декора и посуда.

С заявление о кражах в полицию обратились сразу трое потерпевших. По предварительным данным МВД по РБ, злоумышленник взламывал замки на входных дверях и проникал в дома, выбирая осознанно конкретные постройки, чтобы не столкнуться с владельцами.

Подозреваемый был установлен сотрудниками угрозыска отдела полиции в Уфе и экспертами-криминалистами. Вором оказался 26-летний житель Челябинской области, который приехал в Уфу на несколько дней и решил совершить серию краж.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, похищенное он за бесценок сбыл на трассе водителям большегрузных машин. По факту краж следственным отделом Отдела полиции № 11 Управления МВД России по городу Уфе возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пресс-служба МВД по РБ