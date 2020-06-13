За сутки в Башкирии утонули четверо взрослых и один ребенок

Пять человек утонуло за сутки на территории Башкирии. Причем в их числе – один маленький ребенок.

На водных объектах республики за 12 июня погибли пятеро. Один из случаев произошел в Дуванском районе. В районе села Сальевка местные жители извлекли из реки Мелекас тело утонувшего мальчика 2015 года рождения.

В реке Дема на территории Уфимского района утонул мужчина 1977 года рождения. В Давлекановском районе несчастный случай произошел в озере Аслыкуль. В нем утонул мужчина 1991 года рождения. А из реки Белой спасателями поисково-спасательного отряда Уфы извлечено еще одно тело утопленника. Но личность мужчины пока не установлена.

Пятой за сутки жертвой воды стал мужчина 1973 года рождения. Его тело обнаружили в Октябрьском из озера в микрорайоне Московка. Обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.