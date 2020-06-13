В России за сутки обнаружены 8 706 заболевших коронавирусом

В России число заболевших коронавирусом продолжает расти. Но ежедневный прирост все еще остается практически неизменным, не отступая от отметки в 8 тысяч.

За последние сутки в стране было выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, напомним, 70 – в Башкирии. Всего в стране за весь период заразились Covid-19 520 129 человек.