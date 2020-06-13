В Башкирии в собственном автомобиле погиб житель Нефтекамска

В Башкирии накануне вечером произошло еще одно смертельное ДТП. Мужчина умер в собственном автомобиле на месте аварии.
Вчера в 10 часу вечера произошло одиночное ДТП в селе Ашит Краснокамского района. Житель Нефтекамска 46 лет двигался за рулем автомобиля «Лада Гранта». Но в какой-то момент он съехал с дороги и влетел в электроопору. Мужчина умер на месте происшествия от полученных в аварии телесных повреждений. Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщает, что по этому дело начато расследование.
Всего за 12 июня на дорогах Башкирии произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы 31 человек, трое погибли на месте.
Фото: соцсети Динара Гильмутдинова, Главного госавтоинспектора Башкирии