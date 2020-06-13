В Башкирии из воды извлекли еще двоих утопших

В Башкирии за два дня извлекли семь утонувших жителей. Ранее сообщалось о пяти несчастных случаях, произошедших 12 июня, в числе которых был и погибший ребенок. Сегодня Главное управление МЧС по РБ сообщило еще о двух извлеченных из воды телах.

В деревне Лена Илишевского района в пруду утонул мужчина 1987 года рождения. Тело вытащили из воды спасатели зонально поисково-спасательного отряда г. Дюртюли. Еще один утопленник обнаружен сегодня в Иглинском районе Башкирии. В деревне Подольской из реки Сим извлекли тело мужчины 1975 года рождения.

Главное управление МЧС по Башкирии напоминает о том, что купаться нужно только на оборудованных пляжах.

Уважаемые граждане и гости нашей республики, напоминаем вам о запрете купания на необорудованных пляжах. Не оставляйте детей без присмотра. Ни в коем случае не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не рискуйте своей жизнью, она у вас одна! Пресс-служба ГУ МЧС по РБ