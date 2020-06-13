Радий Хабиров рассказал, что должен уметь каждый мужчина

Я твердо уверен и считаю, что каждый мужчина должен уметь готовить. Вы знаете, это гарантия того, что даже если на него жена обидится, он с голоду не умрет. А вообще каждый мужчина должен на всякий случай, особенно я чиновникам говорю, иметь пару специальностей и, может быть, даже одну рабочую.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан