В Башкирии за сутки задержали 60 пьяных водителей

В Башкирии за сутки были задержаны 60 пьяных водителей, каждый из которых представлял угрозу не только собственной жизни, но и жизни и здоровью окружающих. Один из нетрезвых водителей чудом избежал смерти.

Накануне вечером в Буздякском районе при подъезде к Ташлыкульскому нефтяному месторождению местный 32-летний житель двигался по дороге за рулем ВАЗ-2114. Но в итоге он не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого автомобиль перевернулся.

Мужчина был госпитализирован с травмами. Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что водитель был пьян. Результат освидетельствования показал 1,600 мг/л. Сейчас ведется разбирательство.