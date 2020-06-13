«Нужны были деньги»: в Уфе парень пошел на преступление

В Уфе в очередной раз нападению вора подвергся цветочный магазин. Сообщение о краже со взломом поступило в отдел полиции №4.

Преступление произошло в одном из цветочных магазинов Ленинского района Уфы. В правоохранительные органы обратилась сотрудница торговой точки, которая утром обнаружила выломанную дверь, а также пропажу кассового аппарата и денег. Наличных-то было немного – 1000 рублей. Но кассовый аппарат стоил 20 тысяч.

В цветочный приехали сотрудники полиции и изъяли записи с камер наблюдения. Вора нашли «по горячим следам».

В ходе работы сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №4 по горячим следам установили и задержали 21-летнего уфимца. Молодой человек признался в содеянном. По его словам, ему просто были нужны деньги. Полицейские обнаружили и изъяли похищенный кассовый аппарат. Подозреваемый успел его сбыть в один из ломбардов города.

Пресс-служба МВД по РБ

Сообщается, что кассовый аппарат будет вскоре возвращен владельцу. А вот в отношении парня, совершившего кражу, возбуждено уголовное дело.