«Нужны были деньги»: в Уфе парень пошел на преступление

В Уфе в очередной раз нападению вора подвергся цветочный магазин. Сообщение о краже со взломом поступило в отдел полиции №4.
Преступление произошло в одном из цветочных магазинов Ленинского района Уфы. В правоохранительные органы обратилась сотрудница торговой точки, которая утром обнаружила выломанную дверь, а также пропажу кассового аппарата и денег. Наличных-то было немного – 1000 рублей. Но кассовый аппарат стоил 20 тысяч.
В цветочный приехали сотрудники полиции и изъяли записи с камер наблюдения. Вора нашли «по горячим следам».
Сообщается, что кассовый аппарат будет вскоре возвращен владельцу. А вот в отношении парня, совершившего кражу, возбуждено уголовное дело.