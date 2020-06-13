«Нужны были деньги»: в Уфе парень пошел на преступление

В ходе работы сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №4 по горячим следам установили и задержали 21-летнего уфимца. Молодой человек признался в содеянном. По его словам, ему просто были нужны деньги. Полицейские обнаружили и изъяли похищенный кассовый аппарат. Подозреваемый успел его сбыть в один из ломбардов города.

Пресс-служба МВД по РБ