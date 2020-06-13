В Башкирии несколько женщин повторно попались за незаконной деятельностью

В Башкирии несколько женщин нарушили закон. А трое из них и вовсе попались повторно. Теперь троим местным жительницам грозит не административное, а уголовное наказание.
По Башкирии проходят рейды по выявлению нарушений оборота спиртосодержащей продукции. Несколько точек незаконной реализации алкоголя были обнаружены в Караидельском и Калтасинском районах и в Стерлитамаке.
В МВД по РБ сообщают, что в селах Караидель Караидельского района, Калтасы Калтасинского района зафиксированы повторные нарушения женщинами 63, 67 и 39 лет. Они вырабатывали спиртные напитки дома и продавали населению.
А в Стерлитамаке были найдены 4 квартиры, в которых также обнаружили алкоголь без этикеток. Его местные жительницы реализовывали в 9 торговых точках по всему городу. Горожанки получили административные протоколы.