В Башкирии несколько женщин повторно попались за незаконной деятельностью

В Башкирии несколько женщин нарушили закон. А трое из них и вовсе попались повторно. Теперь троим местным жительницам грозит не административное, а уголовное наказание.

По Башкирии проходят рейды по выявлению нарушений оборота спиртосодержащей продукции. Несколько точек незаконной реализации алкоголя были обнаружены в Караидельском и Калтасинском районах и в Стерлитамаке.

В МВД по РБ сообщают, что в селах Караидель Караидельского района, Калтасы Калтасинского района зафиксированы повторные нарушения женщинами 63, 67 и 39 лет. Они вырабатывали спиртные напитки дома и продавали населению.

Изъятые нелегальных пунктов продажи алкоголя спиртосодержащие жидкости отправлены на экспертизу. Причем это уже не первые факты на счету женщин. За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицам они уже привлекались к административной ответственности по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сейчас в отношении них возбуждены уже уголовные дела по ст. 171.4 УК РФ. Пресс-служба МВД по РБ