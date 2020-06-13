В хозяйствах Башкирии увеличились надои молока

Один миллион 641 тысяча тонн молока произведено в республике за прошлый год. Это больше, чем в 2018 году. Кроме инвестпроектов, рост в молочной отрасли связан и с увеличением продуктивности коров.
Среди районов-лидеров – Учалинский, Чекмагушевский, Мелеузовский и Аургазинский. На сельхозпредприятиях в этих муниципалитетах высокие показатели надоя с одной буренки – более 7 тысяч килограммов.
С таким аппетитом можно пить только молоко матери. Двухмесячным телятам корову заменяет милк бар. С помощью него малышам создаются максимально естественные условия. Даже изгиб шеи при приеме пищи должен быть таким, как если бы еда поступала из вымени коровы. В рационе телят также зерносмесь из кукурузы, овса и витаминов. На ферме это группа, все равно, что ясельная. Пока телята не научатся съедать полтора килограмма сухого корма, будут пить молоко.
Падежа телят на сельхозпредприятии почти нет. Хорошие условия содержания и правильное питание – эти принципы действуют даже на животных. Поэтому отдыхают обитатели фермы на глубокой подстилке из соломы, а техника строго отмеряет порцию и состав корма для каждой группы буренок. На сегодня в колхозе более трех тысяч голов КРС. Дойных из них – 1290. На продажу ежедневно предприятие отправляет 36 тонн молока.
Основной покупатель – Белебевский молочный комбинат . Как отметил руководитель колхоза, они – заказчики строгие. Даже малейшая доза антибиотиков отправит молочку в брак. Поэтому от тяжелых лекарств на сельхозпредприятии отказались. В планах –увеличение коров до 2500 голов. Почти вдвое вырастет и производство молока.
Сейчас на территории фермы развернулась строительная площадка. Идет возведение сенохранилища. Также готова площадка для строительства помещений, куда переедет молодняк. Не меньше 400 голов. И тогда за счет освободившегося места, можно будет увеличивать количество дойных коров. Все работы планируется завершить к осени.
На полках магазинов района появилась их собственная продукция. Кефир, сметана, творог, сыры – местным жителям по вкусу пришлись точно. Ведь на полки магазинов они попадают прямиком из-под коровы.