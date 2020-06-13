В Уфе прошло световое шоу в честь Дня России

Накануне в Уфе прошло мэппинг-шоу в честь Дня России. В 23:00 на фасаде здания концертного зала «Башкортостан» начал транслироваться патриотический видеоролик.

В первую его часть вошли кадры с достопримечательностями и символами страны, а во вторую - Башкортостана. Среди уникальных объектов ценности и культуры республики: «Башкирский дикий мед», «Национальный музыкальный инструмент «Курай», «Шульган-Таш», «Эпос «Урал-батыр», «Памятник Салавату Юлаеву». Ролик демонстрировался на протяжении полутора часов.