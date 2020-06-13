В Уфе ищут мальчика для съемок в фильме «Прятки»

Киностудия «Башкортостан» ищет мальчика с большими и грустными глазами. В республике готовятся к съёмкам проекта «Прятки». Главная тема картины – отцы и дети. Это будет рассказ о проблемах взросления и воспитания. Киноальманах состоит из 4 короткометражных фильмов.

Сейчас проходит кастинг на одну из главных ролей. На съёмочной площадке соблюдают меры безопасности: надевают защитные маски или держат дистанцию. Ищут мальчика 5-8 лет с башкирской внешностью и желательно со знанием языка. Отбор будет состоять из нескольких этапов: после просмотра нужно выполнить задание. Съёмки начнутся в июле, кастинг планируют завершить 20 июня.