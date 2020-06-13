В Уфе определился победитель VI этапа турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе прошел шестой этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На дорожку ипподрома «Акбузат» вышли представители Аскинского, Калтасинского, Гафурийского и Туймазинского районов. В очередной раз соревнования прошли без зрителей, но в прямом эфире телеканала БСТ.
Скачки жокеев-любителей теперь привлекают не только своей непредсказуемостью, но и интригой: кто же станет самым буйным конем? Пальму первенства у Акбаша, который на четвертом этапе не позволил себя обуздать, сегодня отобрал Аполлон. На самом старте он скинул с себя Айдара Имаева, а затем, проскакав круг в одиночку, долго не уходил с дорожки ипподрома.
Удивляют, конечно, не только лошади, но и сами участники. Уже по традиции на каждом этапе одна из команд одевается в одинаковые костюмы. Гафурийцы скачку своего района посвятили 75-летию победу в Великой Отечественной войне. По такому случаю все жокеи были одеты в соответствующую форму.
Возможно, именно форма победителей сегодня тоже помогла выиграть, но без удачи точно не обошлось. В первой скачке на Алыме Владик Загидуллин обскакал Эдуарда Каримова буквально на полсекунды.
Во второй повезло чуть меньше. Загидуллин пришел только четвертым, однако этого хватило для победы, так как у ближайших преследователей второй финал совсем не задался.
И если в скачках любителей победа досталась тому, кому больше повезло, то в заездах профессионалов все наоборот. Дмитрий Кочетулин сегодня продемонстрировал невероятную технику и тактику. Сначала он одержал победу в призе в честь Дня России, а затем в двух гитах обскакал всех на приз памяти Неизвестного солдата. Оба раза мастер-наездник вырывался вперед на финишной прямой.
Следующий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет через две недели. 27 июня на старт должны выйти жокеи-любители из Мишкинского, Абзелиловского, Баймакского, Куюргазинского и Благоврского районов.