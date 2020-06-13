В Уфе определился победитель VI этапа турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе прошел шестой этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На дорожку ипподрома «Акбузат» вышли представители  Аскинского, Калтасинского, Гафурийского и Туймазинского районов. В очередной раз соревнования прошли без зрителей, но в прямом эфире телеканала БСТ.

 Скачки жокеев-любителей теперь привлекают не только своей непредсказуемостью, но и интригой: кто же станет самым буйным конем? Пальму первенства у Акбаша, который на четвертом этапе не позволил себя обуздать, сегодня отобрал Аполлон. На самом старте он скинул с себя Айдара Имаева, а затем, проскакав круг в одиночку, долго не уходил с дорожки ипподрома.

На самом старте он меня скинул. Сам не понял, что произошло. Время нужно, чтобы к ним привыкнуть.

Айдар Имаев, победитель скачки на кубок администрации Туймазинского района

Удивляют, конечно, не только лошади, но и сами участники. Уже по традиции на каждом этапе одна из команд одевается в одинаковые костюмы. Гафурийцы скачку своего района посвятили 75-летию победу в Великой Отечественной войне. По такому случаю все жокеи были одеты в соответствующую форму.

В этой форме удобно скакать. Она придает особенных чувств. 

Эдуард Каримов, победитель скачки на кубок администрации Гафурийского района

Возможно, именно форма победителей сегодня тоже помогла выиграть, но без удачи точно не обошлось. В первой скачке на Алыме Владик Загидуллин обскакал Эдуарда Каримова буквально на полсекунды.

Во второй повезло чуть меньше. Загидуллин пришел только четвертым, однако этого хватило для победы, так как у ближайших преследователей второй финал совсем не задался.

Эмоции переполняют. Не ожидал, что выиграю. Я думал просто поучаствовать.

Владик Загидуллин, победитель шестого этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия» /Гафурийский район/

И если в скачках любителей победа досталась тому, кому больше повезло, то в заездах профессионалов все наоборот. Дмитрий Кочетулин сегодня продемонстрировал невероятную технику и тактику. Сначала он одержал победу в призе в честь Дня России, а затем в двух гитах обскакал всех на приз памяти Неизвестного солдата. Оба раза мастер-наездник вырывался вперед на финишной прямой.

Труднее было в призе памяти Неизвестного солдата. Я люблю не сам заезд вести, но не всегда дают это делать.

Дмитрий Кочетулин, мастер-наездник, победитель заездов на приз в честь Дня России и приз памяти Неизвестного солдата

Следующий этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» пройдет через две недели. 27 июня на старт должны выйти жокеи-любители из Мишкинского, Абзелиловского, Баймакского, Куюргазинского и Благоврского районов.