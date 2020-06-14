В Уфе из горящего многоквартирника эвакуировали более 30 человек

Накануне, 13 июня, в Уфе зафиксирован серьёзный пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил жилое помещение в доме по улице Лесотехникума. Жильцам срочно потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия оперативно прибыли 15 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии на место спасатели заметили дым на балконе четвертого этажа. Из зоны опасности были эвакуированы 32 человека, в том числе 9 детей.

К счастью, спасателям удалось остановить огонь до того, как он проник в квартиру. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС.