Жительница Уфы погибла на глазах посетителей пляжа

Пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы рассказала трагическую историю. 12 июня на пляже в башкирской столице внезапно погибла местная жительница. Смерть настигла женщину прямо на глазах у посетителей пляжа.

45-летняя уфимка отдыхала с подругой возле стадиона «Водник». В какой-то момент женщина решила искупаться, начала заходить в воду, но вдруг потеряла сознание. Подруга поспешила позвать спасателей, которые вызвали скорую помощь. Пока женщина была в полубессознательном состоянии, спасатели пытались привести её в чувство: несчастной сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

К приезду медиков уфимка перестала дышать, и спасти её уже не было возможности. Подруга погибшей рассказала, что у женщины были проблемы с сердцем. Однако точная причина трагедии неизвестна.