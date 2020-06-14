В Башкирии от огня пострадали человек, дом и машина

Страшный пожар произошёл сегодня, 14 июня , утром. На пульт диспетчера службы МЧС Башкирии поступило сообщение, что горит дом в садах «Липка». Огнём охватило и припаркованную рядом машину.

На место происшествия оперативно прибыла команда спасателей. 6 человек личного состава и 2 единицы техники бросили все силы на тушение пожара. Оказалось, ночью, пока хозяева спали, в доме вспыхнул огонь. 61-летний мужчина и 68-летняя женщина эвакуировались через окно и попытались самостоятельно потушить пожар, но не смогли.