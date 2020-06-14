В России зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о заболевших в России. За сутки было выявлено ещё 8835 случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии в стране зафиксировано 528 964 заболевших коронавирусом.

Новые случаи заболевания были выявлены в 84 регионах России. У 36,2% новых заболевших не было симптомов заболевания. Одновременно в России коронавирусом болеют 241 966 человек.