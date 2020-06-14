В Башкирии за сутки разбились три мотоциклиста

Одна из аварий произошла в Иглинском районе. 40-летний мужчина за рулем «Киа Рио» столкнулся с 43-летним жителем города Нягань на мотоцикле. Известно, что автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения 43-летний мужчина получил серьёзные травмы.

Ещё одна авария произошла в деревне Усаково Бирского района. 17-летний житель Бирска не справился с управлением и слетел на мотоцикле с дороги, наехав на электроопору. Подросток получил травмы и был госпитализирован. А позже выяснилось, что у парня не было водительских прав, а транспорт не был зарегистрирован.