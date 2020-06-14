В Башкирии по городу гулял напуганный лось

В минувшую субботу, 13 июня, жители Салавата наблюдали забавную картину. По городским улицам гулял лось. Животное было слегка напугано, но это не помешало ему пугать людей.

Лесного жителя заметили сразу в нескольких районах города. Лось разгуливал даже по дорогам, поэтому, когда встретился с трамваем, сильно испугался и попытался бодать транспорт. От трамвая лось поспешил убежать и в другом районе вёл себя уже менее агрессивно.

Пользователи сети отметили, что скорее всего лось молодой, поэтому и заблудился. В город животное попало случайно. Судьба лесного гостя неизвестна, однако некоторые комментаторы отмечают, что на помощь к лосю приехали спасатели.