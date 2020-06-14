Жительница Башкирии пыталась зарезать мужа своей сестры

Семейная драма произошла в Гафурийском районе Башкирии. 13 июня в больницу Салавата поступил 38-летний мужчина с ножевым ранением. Врачи поспешили сообщить о произошедшем в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД, к жительнице Салавата приехала родная сестра. Семья решила провести вечер за распитием спиртных напитков. Однако в какой-то момент между сёстрами возник конфликт. Муж попытался защитить вспыльчивую жену, за что гостья ударила его ножом в живот.