Жительница Башкирии пыталась зарезать мужа своей сестры

Семейная драма произошла в Гафурийском районе Башкирии. 13 июня в больницу Салавата поступил 38-летний мужчина с ножевым ранением. Врачи поспешили сообщить о произошедшем в полицию.
Как сообщает пресс-служба МВД, к жительнице Салавата приехала родная сестра. Семья решила провести вечер за распитием спиртных напитков. Однако в какой-то момент между сёстрами возник конфликт. Муж попытался защитить вспыльчивую жену, за что гостья ударила его ножом в живот.
Мужчину срочно госпитализировали, а на место происшествия прибыла полиция. Злоумышленницу доставили в отделение. Было возбуждено уголовное дело.