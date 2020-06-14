В Башкирии без вести пропала молодая мама

В республике ведутся усиленные поиски молодой мамы. 27-летняя Елена Батурина пропала ночью 10 июня. Девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась.
Родные Елены в панике: ранее девушка никогда не пропадала надолго. Семья пропавшей обратилась в полицию, но результатов пока нет. Елену ждут муж и двое детей двух и трёх лет. Никто из близких не знает, в какой одежде девушка ушла из дома в злополучную ночь.
Рост Елены примерно 165 см, телосложение худощавое. Волосы девушки тёмные. Дом Елены находится в нижнем селении Белорецка.
Всех, кто мог видеть молодую женщину, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с родными по телефонам: 8 965 66 92 805 или 8 964 96 57 886.