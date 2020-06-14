Жительница Башкирии, на которую напал грабитель, самостоятельно добралась до больницы

В Белорецком районе местная жительница оказалась жертвой грабителя. Неизвестный 30-летний мужчина преследовал женщину, а после напал и ударил. Женщине самостоятельно пришлось добираться до больницы .

Как выяснило следствие, злоумышленник преследовал жертву, пока не оказался с ней в безлюдном месте. Грабитель жестоко ударил несчастную и вырвал сумку, в которой были телефон, деньги и личные вещи. После пострадавшая с трудом смогла добраться до медучреждения, где ей оказали помощь.