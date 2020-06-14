«Мы же ядовитые»: в Башкирии пенсионеры рассказали о сложностях труда соцработников

Социальные работники на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. 20 лет назад в России учредили этот праздник на государственном уровне. Число тех, кто нуждается в услугах, в Башкортостане растет из года в год. И сегодня таковых уже более 400 тысяч человек, треть из которых – пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья. Лучшим в этой сфере Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды.
90-летняя Ольга Кулакова из Благовещенска начала пользоваться услугами социальных работников, как вышла на пенсию – вот уже более 20 лет. Почти год бабушка под присмотром Юлии Гришовой. Девушка оплачивает коммунальные услуги и покупает продукты питания, но самое главное – разговаривает с подопечной и слушает рассказы о ее молодости. Пенсионерка говорит, что найти приятного собеседника в ее преклонном возрасте – большая роскошь, и считает, что тем, кто выбирает профессию социального работника, от государства должен быть почет и уважение.
Социальные работники приходят на помощь к тем, кто больше всего в них нуждается – к одиноким пенсионерам, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья. Их число, по данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана, в республике растет из года в год. В 2016 году – 331 тысяча, а в 2019-м – уже более 401 тысячи.
В День социального работника в детском доме устроили сабантуй для воспитанников. К своему профессиональному празднику замдиректора Денис Острашков решил порадовать мальчиков и научился делать модные прически. Из-за пандемии коронавируса в социальное учреждение парикмахеров не пускают. У малышей нет семьи, а близких заменяют социальные работники. И это вся большая и дружная семья. Поэтому и праздник получился общий, хоть и для своих. По словам руководителя Башкирского детского дома №1, особый режим, который ввели из-за коронавируса, стал проверкой на прочность для всех. Но сложности уже позади.
С профессиональным праздником лучших представителей отрасли поздравил на этой неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он сказал, что понимает величину нагрузки на каждого работника и выразил им благодарность за труд. В республике на одного сотрудника в сельской местности приходится в среднем 18 подопечных, а в больших городах – до 23. В социальной сфере большинство сотрудников – это женщины.
День социального работника в России появился 20 лет назад. Сфера в Башкортостане динамично развивается. Последние три года, к примеру, нет очередности на обслуживание. А самые популярные услуги – сиделки, социальные столовые и такси. Радий Хабиров назвал дату Днем добра и милосердия. Только те, для кого эти качества определяющие, могут делать счастливыми других. Этого правила придерживается и соцработник из Благовещенска Юлия Гришова. На ее попечении 15 человек. К ним она добирается на велосипеде и всегда с улыбкой.