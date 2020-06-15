В Башкирии опрокинулась легковушка: один погиб, двое пострадали

В воскресенье, 14 июня, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2115 на полном ходу съехал в кювет. После этого легковушка опрокинулась.

Авария произошла на 1 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. За рулем "пятнадцатой" находился 37-летний водитель. По всей видимости, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте трагедии.

Также в момент аварии в салоне легковушки находилось два человека. Их госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.