В Башкирии пьяный мужчина угнал машину у своего друга

В Абзелиловском районе Башкирии мужчина угнал машину у своего приятеля. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Потерпевший обратился в полицию. Мужчина рассказал, что оставил машину около дома и пошел распивать спиртные напитки с приятелем. После застолья хозяин машину уснул, чем и воспользовался злоумышленник. Потерпевший проснулся около полуночи и обнаружил, что его друг пропал вместе с машиной.

Уехать далеко автоугонщику не удалось. Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречку и совершил ДТП.