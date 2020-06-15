В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: пострадали два человека

Вчера, 14 июня, в Ишимбайском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Subaru Forester на полном ходу съехал в левый кювет. После этого легковушка протаранила дерево.

Авария произошла недалеко от села Макарово. За рулем легковушки находился 29-летний житель Стерлитамака. Оказалось, что в момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в ГИБДД по Башкирии.