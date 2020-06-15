В Башкирии мужчина жестоко надругался над зрелой женщиной

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту Следком возбудил уголовное дело.

Женщина рассказала, что злоумышленник проживает в одном из соседних домов. Оказалось, что ранее он уже имел проблемы с законом - его судили за совершение кражи.