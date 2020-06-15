В Башкирии мужчина жестоко надругался над зрелой женщиной

Накануне в Сибае произошло чудовищное преступление. 36-летний горожанин жестоко надругался над 41-летней женщиной. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания "КП-Уфа".
Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту Следком возбудил уголовное дело.
Женщина рассказала, что злоумышленник проживает в одном из соседних домов. Оказалось, что ранее он уже имел проблемы с законом - его судили за совершение кражи.
Свою вину изверг признал. В настоящее время он находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.