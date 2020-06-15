В России у пациентов, переболевших коронавирусом, нашли необычное осложнение

В России все еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Врач, кандидат медицинских наук рассказала, что у переболевших коронавирусом пациентов найдено необычное осложнение. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Врач сообщила, что у многих пациентов после исчезновения симптомов коронавируса сохраняется озноб. С ее слов, данный симптом люди принимают за повторное заболевание и вновь начинают проходить курс лечения.
Эксперт подчеркнула, что сейчас довольно-таки трудно определить, временное ли это нарушение или постоянное. Врач рекомендует таким пациентам пить теплый чай или теплую воду с сезонными ягодами.