В России у пациентов, переболевших коронавирусом, нашли необычное осложнение

В России все еще продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Врач, кандидат медицинских наук рассказала, что у переболевших коронавирусом пациентов найдено необычное осложнение. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Врач сообщила, что у многих пациентов после исчезновения симптомов коронавируса сохраняется озноб. С ее слов, данный симптом люди принимают за повторное заболевание и вновь начинают проходить курс лечения.

Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции. Зухра Павлова, кандидат медицинских наук

Эксперт подчеркнула, что сейчас довольно-таки трудно определить, временное ли это нарушение или постоянное. Врач рекомендует таким пациентам пить теплый чай или теплую воду с сезонными ягодами.