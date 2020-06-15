В Башкирии таксист жестоко убил свою любовницу

Накануне в Ишимбае произошел вопиющий случай. Мужчина жестоко расправился над своей 42-летней любовницей. Тело несчастной было найдено под лестницей первого этажа в одном из подъездов жилого дома.

Женщина была жестоко избита, а в животе были две большие раны от ножа. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сожителя убитой. В момент задержания он находился в нетрезвом состоянии. Оказалось, что ранее уже он уже был судим за убийство. Последнее время он работал таксистом.