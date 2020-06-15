В Башкирии опрокинулась легковушка: есть пострадавшие

Вчера, 14 июня, в Салаватском районе Башкирии произошла авария. Водитель автомобиля Lada Granta на полном ходу съехал в кювет, после чего отечественная легковушка опрокинулась. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. За рулем "Гранты" находился 30-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не справился с рулевым управлением.

Водитель и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.