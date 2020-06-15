Спасатели Башкирии помогли туристам, которые застряли в горах

Первой группой туристов оказалась влюбленная пара, которая отправилась на скалы без подготовки. У путешественников не было карты, компаса, других средств навигации и даже воды. Также пара неправильно рассчитала протяженность маршрута, который на самом деле оказался длиннее, чем они предполагали. Застрявшим удалось дозвониться до спасателей, которые попросили ждать их на одном месте. Туристы проигнорировали просьбу и ушли в тайгу, но, к счастью, далеко скрыться не успели.