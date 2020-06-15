Спасатели Башкирии помогли туристам, которые застряли в горах

Госкомитет РБ по ЧС проделал большую работу по спасению застрявших туристов. В субботу, 13 июня, помощь понадобилась сразу двум группам туристов на Инзерских зубчатках. К счастью, все путешественники были найдены вовремя.
Первой группой туристов оказалась влюбленная пара, которая отправилась на скалы без подготовки. У путешественников не было карты, компаса, других средств навигации и даже воды. Также пара неправильно рассчитала протяженность маршрута, который на самом деле оказался длиннее, чем они предполагали. Застрявшим удалось дозвониться до спасателей, которые попросили ждать их на одном месте. Туристы проигнорировали просьбу и ушли в тайгу, но, к счастью, далеко скрыться не успели.
Два других туриста оказались уроженцами Учалов. Один из путешественников повредил ногу и продолжать путь не мог. У них также не было палаток, спальников и необходимых медикаментов. Спасатели вовремя нашли заблудившихся и оказали необходимую помощь.