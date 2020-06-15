Радий Хабиров серьезно облегчил режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес серьезные изменения в Указ о повышенной готовности. О них он сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики. С сегодняшнего дня, например, официально открываются пляжи.

Также руководитель региона отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах, однако масочный режим остается.

Масочный режим сохраняем, но перчатки носить, думаем, излишне. Жарко на улице. Везде уже дезинфекторы стоят. Радий Хабиров, глава Башкирии

Также со следующей недели, 22 июня, открываются детские лагеря и санатории, а также фитнес-центры. Они будут допущены к работе, если выполнят все предписания Роспотребнадзора.

Никто не должен обольщаться, что все улучшилось. Если расслабимся, то моментально начнем болеть. Это первое указание главам муниципалитетов: «Не расслабляемся». Делаем ряд исключений пока. Радий Хабиров, глава Башкирии