Радий Хабиров серьезно облегчил режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров внес серьезные изменения в Указ о повышенной готовности. О них он сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики. С сегодняшнего дня, например, официально открываются пляжи.
Также руководитель региона отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах, однако масочный режим остается.
Также со следующей недели, 22 июня, открываются детские лагеря и санатории, а также фитнес-центры. Они будут допущены к работе, если выполнят все предписания Роспотребнадзора.
Фото: tv.rbsmi.ru