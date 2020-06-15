Стало известно, из каких городов в Башкирии уезжают чаще всего

В Башкирии стало известно, из каких городов и районов уезжают чаще всего. Данные предоставил Башстат за первый квартал 2020 года.

Чаще всего из родного города уезжают жители Стерлитамака. За три месяца оттуда переехали 448 человек. Примерно столько же человек покинули Баймакский район (406). Ещё меньше человек уехали из Абзелиловского (213), Давлекановского (147) и Калтасинского (143) районов.