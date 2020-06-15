В Башкирии зафиксирован рост числа безработных

Я хочу подчеркнуть, что это и не плохо, и не хорошо – это просто констатация факта. Люди обращаются в службу занятости, поскольку сейчас это имеет больше смысла – уровень пособий довольно высокий и поддержка государства стала гораздо более существенной.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ