В Башкирии зафиксирован рост числа безработных

Процент количества безработных жителей Башкирии продолжает увеличиваться. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
В Башкирии, как и по всей России, фиксируется большое количество безработных. С января текущего года количество людей, которые зарегистрировали как безработные, выросло на 4,2%. Сейчас официально зарегистрированных безработных – 76 363 человека.
Ленара Иванова связывает такой рост безработных не только с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но и с увеличением помощи от государства.
Напомним, минимальное пособие по безработице в Башкирии выросло с 1725 рублей до 5175.
Фото: Администрация г. Уфы.