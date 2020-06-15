В Башкирии зафиксирован рост числа безработных

Процент количества безработных жителей Башкирии продолжает увеличиваться. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

В Башкирии, как и по всей России, фиксируется большое количество безработных. С января текущего года количество людей, которые зарегистрировали как безработные, выросло на 4,2%. Сейчас официально зарегистрированных безработных – 76 363 человека.

Ленара Иванова связывает такой рост безработных не только с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но и с увеличением помощи от государства.

Я хочу подчеркнуть, что это и не плохо, и не хорошо – это просто констатация факта. Люди обращаются в службу занятости, поскольку сейчас это имеет больше смысла – уровень пособий довольно высокий и поддержка государства стала гораздо более существенной.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ

Напомним, минимальное пособие по безработице в Башкирии выросло с 1725 рублей до 5175.

Фото: Администрация г. Уфы. 