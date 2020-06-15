В Уфе водитель маршрутки спас детей от потоков воды

12 июня в башкирской столице прошёл сильный ливень, которые спровоцировал возникновение «рек» на дорогах города. Уфимцы стали свидетелями доброго поступка водителя маршрутки, который пришёл на помощь застрявшим детям.

Жительница Уфы пыталась перебраться через бурные потоки воды на дороге. Ей пришлось таскать детей на своих руках. Однако на помощь уфимке пришёл водитель автобуса, который не смог проехать мимо. Мужчина вышел из маршрутки, взял малышей на руки и перенёс на другую сторону дороги.