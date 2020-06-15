Тренер ФК «Уфа» рассказал о тактике команды в ближайшем матче

Вадим Евсеев, тренер футбольного клуба «Уфа», рассказал о тактике команды в ближайшем матче. Совсем скоро уфимская команда сразиться с «Тамбовом». Тренер клуба пообещал, что футболисты из Уфы покажут атакующую игру.

Уфимской команде предстоит отыграться за поражение с «Тамбовом». Сейчас с футболистами работают над созданием крепкой мотивации, чтобы спортсмены показали свой уровень игры, который будет «ни ниже ни выше».

Мы предполагаем, что будем больше атаковать, больше на одной половине, а соперник будет проводить быстрые контратаки. Нам надо их не пропустить, как-то взламывать и разыгрывать стандартные положения, которые на сегодняшний момент имеют большое значение в футболе.

Вадим Евсеев, тренер футбольного клуба «Уфа»

Матч «Уфа» — «Тамбов» пройдёт уже в это воскресенье, 21 июня, в 17:00.

Фото: ФК «Уфа».