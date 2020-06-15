Тренер ФК «Уфа» рассказал о тактике команды в ближайшем матче

Мы предполагаем, что будем больше атаковать, больше на одной половине, а соперник будет проводить быстрые контратаки. Нам надо их не пропустить, как-то взламывать и разыгрывать стандартные положения, которые на сегодняшний момент имеют большое значение в футболе.

Вадим Евсеев, тренер футбольного клуба «Уфа»