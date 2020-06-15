Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом в России за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирунсой инфекцией озвучил новые данные. За сутки в России было выявлено ещё 8246 случаев заболевания вирусом. Известно, что большая часть выявленных пациентов за последние сутки приходится на регионы.

За всё время пандемии в России коронавирусом заразились 537 210 человек. Одновременно болеют 245 580 пациентов. За сутки полностью излечились от коронавируса 4489 человек (за всё время – 284 539). Смертью закончились ещё 143 случая (за всё время – 7091).