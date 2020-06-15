В Башкирии расследуется смерть 4-летнего мальчика в воде

Следственный комитет Башкирии занимается расследованием несчастных случаев на воде. Всего за два дня в республике утонули 10 человек. Один из погибших 4-летний ребёнок.

Следователи выдвигают основную причину трагических случаев. Помимо несоблюдения правил безопасности на водных объектах, часто отдыхающие злоупотребляют спиртными напитками, что приводит к печальным последствия. Однако в случае смерти 4-летнего жителя Дуванского района проводится расследование.

Известно, что мальчик гостил у бабушки, у которой отпросился купаться на водоём в 100 метрах от их дома. Через 15 минут женщина пошла за внуком, но нашла ребёнка уже без признаков жизни.