Четыре района в Башкирии стали лидерами по смертности среди младенцев

В Башкирии названы четыре неблагополучных района, где доля умерших младенцев наибольшая по всей республике.
Илишевский, Абзелиловский, Янаульский и Калтасинский районы в Башкирии стали лидерами по количеству смертей среди младенцев. В этих районах показатели смертности среди новорожденных превысили республиканский уровень. Такой результат был выявлен по итогам первых трёх месяцев 2020 года.
Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Он также отметил, что в 34 муниципалитетах Башкирии показатель младенческой смертности с января по март – нулевой. Сколько именно младенцев умерло, не уточняется.