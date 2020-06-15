Четыре района в Башкирии стали лидерами по смертности среди младенцев

В Башкирии названы четыре неблагополучных района, где доля умерших младенцев наибольшая по всей республике.

Илишевский, Абзелиловский, Янаульский и Калтасинский районы в Башкирии стали лидерами по количеству смертей среди младенцев. В этих районах показатели смертности среди новорожденных превысили республиканский уровень. Такой результат был выявлен по итогам первых трёх месяцев 2020 года.