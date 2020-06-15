В Башкирии бездомных животных защитит новый закон

25 июня в Башкирии примут закон об ответственном обращении с животными.
Новым законом предполагается создание приютов для бездомных собак и кошек. Также предусмотрена вакцинация животных и выпуск их в прежние места обитания. Новый закон даст бездомным животным не только приюты, но и закрепит достойное, гуманное обращение с ними.
Спикер парламента Константин Толкачёв рассказал о том, что изменится с появлением нового закона. Отныне живодёрство будет пресекаться, а отлов животных при детях – под запретом .Также потерявшихся собак и кошек будут возвращать их хозяевам.
Кроме этого, усилится контроль за организациями, которые занимаются отловом бездомных животных. Процесс отлова будет сниматься на видео, которые в любой момент могут потребовать надзорные органы. При отлове под запрет попадает использование средств, которые травмируют животных. Организации теперь будут отвечать и за жизнь, и за здоровье братьев наших меньших.