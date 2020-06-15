В Башкирии от нерадивых родителей спасли троих голодных детей

В Стерлитамаке местные жители обратили внимание на одну из квартир в многоэтажке. Из дома долгое время слышали плач и крики маленьких детей, которые просили помощи. Корреспонденты издания «КП-Уфа» рассказали судьбу брошенных малышей.

Очевидцы вызвали сотрудников органов опеки, которые смогли открыть дверь квартиры, в которой жили три ребенка двух, трёх и пяти лет. Малыши были в ужасном состоянии: грязные, потерянные, голодные. Детей сразу направили в городскую больницу, так как приюты и детские дома всё ещё закрыты из-за коронавируса.

Выяснилось, что дети живут с родителями-пьяницами. Очевидцы сообщали, что не так давно бабушка ехала с малышами в троллейбусе, в котором уронила на пол ребёнка, так как была сильно пьяна. Женщина едва могла держаться на ногах.

Пока в детский дом малыши попасть не могут, а мать не взялась за ум и не бросила вредное пристрастие, за малышами следят волонтёры. Добровольцы привозят необходимые вещи и продукты для ребят. Сколько времени брошенные дети проведут в больнице, неизвестно.