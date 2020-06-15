«Мультидисциплинарная команда»: медики Уфы рассказали о своем отправлении в Карачаево-Черкесию

Башкирские медики отправились в Карачаево-Черкесию для борьбы с коронавирусом. Уже сегодня бригада из 17 сотрудников клиники БГМУ начинает работу в южной республике. Сейчас там больше 2 тысяч заболевших и 10 погибших от коронавируса. При этом население в 9 раз меньше, если сравнивать с Башкортостаном.