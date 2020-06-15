«Мультидисциплинарная команда»: медики Уфы рассказали о своем отправлении в Карачаево-Черкесию

Башкирские медики отправились в Карачаево-Черкесию для борьбы с коронавирусом. Уже сегодня бригада из 17 сотрудников клиники БГМУ начинает работу в южной республике. Сейчас там больше 2 тысяч заболевших и 10 погибших от коронавируса. При этом население в 9 раз меньше, если сравнивать с Башкортостаном.

Глава Карачаево-Черкесской Республики обратился к министру здравоохранения России за помощью. Наш регион не остался в стороне. На Кавказ вместе с врачами уехала большая партия средств индивидуальной защиты и дезинфекционных препаратов.

В нашей команде есть эпидемиолог, пульмонолог, анестезиолог, специалисты по организации госпиталей в Республике Башкортостан. Т.е. вот эта мультидисциплинарная команда будет помогать организовывать помощь в Карачаево-Черкесии, которая здесь уже поставлена на должном уровне.

Лилия Козырева, врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

Работаю медбратом как студент 5 курса, будем помощь врачам оказывать. Первое время было страшно, но потом привыкли, все-таки есть опыт работы в ковид-госпиталях.

Кирилл Кузнецов, студент 5 курса БГМУ