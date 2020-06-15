В Уфе на чердаке дома нашли тело неизвестного мужчины

11 июня жильцы одного из домов в Советском районе наткнулись на страшное. На чердаке лежало тело неизвестного мужчины. Корреспонденты издания «КП-Уфа» рассказали подробности случившегося.

При мёртвом мужчине не было никаких документов, удостоверяющих личность. По внешнему виду можно сказать, что погибший был бездомным. Тело уже начало разлагаться. Медики предполагают, что мужчина умер за три-четыре дня до обнаружения.