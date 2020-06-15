Житель Башкирии убил возлюбленную и бросил умирать в подъезде

Семейная драма в Ишимбае закончилась страшной трагедией. Местный житель жестоко убил свою 42-летнюю возлюбленную и бросил в подъезде под лестницей. По версии следствия, трагедия произошла 10 июня.

В злополучный день сожители проводили время за распитием спиртных напитков, когда между ними возникла ссора. Тогда мужчина схватил нож и два раза ударил возлюбленную в живот. После злоумышленник перетащил тело в подъезд, где оставил под лестничной площадкой.

Следствие быстро вышло на след преступника. Сам мужчина не стал отрицать вину и сознался в содеянном. Сейчас следователи проводит проверку произошедшего, обвиняемый задержан и заключен под стражу.