В Уфе отменили приговор женщине, обманувшей людей на 315 млн рублей

Потерпевшие хотят добиться лишения свободы для уфимки, которая, по данным следствия, собрала 315 миллионов рублей. Деньги люди отдавали и за услуги, которые не были предоставлены, и в качестве инвестиций под проценты. Доходов так никто и не увидел, как и переданные суммы. Один расстались со ста тысячами, а другие – с 20 миллионами рублей. Изначальный приговор 6 с половиной лет лишения свободы отменён.

Хотя в руках у Юрия Такмакова приговор на 397 листах, вынесенный Демским районным судом, но всё это уже недействительно. Решение Фемиды отменено, а, соответственно, и заключение на 6 с половиной лет исчезло с горизонта, как и их миллионы, говорят потерпевшие. Кто-то отдавал деньги за содействие в оформлении документов, кто-то под проценты, вроде как инвестиции. Только вот вместо доходов одни убытки. В суде было установлено, что в 2008 году уфимка разработала план по хищению денег. Для этого Елена, так зовут женщину, создала видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации муниципальной собственности и транспортных перевозок, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Чтобы ввести потерпевших в заблуждение, женщина первоначально возвращала клиентам займы в двойном и тройном размере. Впоследствии в качестве вложений в свою деятельность она получила от 43 граждан и коммерческой фирмы свыше 187 млн рублей, пообещав в короткие сроки вернуть денежные средства со значительными процентами. В действительности указанные суммы женщина похитила и потратила по собственному усмотрению. Впоследствии она вовлекла в свою деятельность вторую фигурантку уголовного дела, вместе с которой похитила у 6 граждан ещё около 128 млн рублей. Пресс-служба прокуратуры РБ

Вторая фигурантка, кстати, всё-таки отбывает реальный срок. 5 лет суд постановил ей провести в колонии. За неё потерпевшие даже слегка переживают. Говорят, она была лишь соучастницей и денег не брала, но её почему-то не освободили. А вот основную фигурантку дела Ленинский районный суд на повторном рассмотрении дела отпустил домой.

Под предлогом того, что у нее маленькие дети и умер муж, но это обстоятельство Верховным судом тоже обследовалось. Никаких обстоятельств новых не открылось. Нарушены наши права, не зря же говорят, что вор должен сидеть в тюрьме. Ущерб по приговору более 300 миллионов. Если такие люди не будут сидеть, то кто тогда должен сидеть? Юрий Такмаков, потерпевший

Разбирательства идут уже почти 5 лет. Эльвира Хисматуллина – бывшая супруга уже покойного мужа Елены. Говорит, доверилась – всё-таки были знакомы. Отдала деньги, отложенные на ипотеку.

Получить назад свои вложения люди не могли даже, когда от этих денег зависели жизни их детей, рассказывает Юрий Такмаков.

Есть пострадавшая, у которой ребенок заболел раком. Нужно было лететь в Израиль на операцию. Семье пришлось продать для этого квартиру. Юрий Такмаков, потерпевший

Чтобы получить объяснения от Елены, мы отправились к ней домой. Недвижимость, кстати, как сообщили потерпевшие, арестована, а сама женщина признана банкротом.