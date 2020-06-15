В Уфе отменили приговор женщине, обманувшей людей на 315 млн рублей

Потерпевшие хотят добиться лишения свободы для уфимки, которая, по данным следствия, собрала 315 миллионов рублей. Деньги люди отдавали и за услуги, которые не были предоставлены, и в качестве инвестиций под проценты. Доходов так никто и не увидел, как и переданные суммы. Один расстались со ста тысячами, а другие – с 20 миллионами рублей. Изначальный приговор 6 с половиной лет лишения свободы отменён.
Хотя в руках у Юрия Такмакова приговор на 397 листах, вынесенный Демским районным судом, но всё это уже недействительно. Решение Фемиды отменено, а, соответственно, и заключение на 6 с половиной лет исчезло с горизонта, как и их миллионы, говорят потерпевшие. Кто-то отдавал деньги за содействие в оформлении документов, кто-то под проценты, вроде как инвестиции. Только вот вместо доходов одни убытки. В суде было установлено, что в 2008 году уфимка разработала план по хищению денег. Для этого Елена, так зовут женщину, создала видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации муниципальной собственности и транспортных перевозок, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Вторая фигурантка, кстати, всё-таки отбывает реальный срок. 5 лет суд постановил ей провести в колонии. За неё потерпевшие даже слегка переживают. Говорят, она была лишь соучастницей и денег не брала, но её почему-то не освободили. А вот основную фигурантку дела Ленинский районный суд на повторном рассмотрении дела отпустил домой.
Разбирательства идут уже почти 5 лет. Эльвира Хисматуллина – бывшая супруга уже покойного мужа Елены. Говорит, доверилась – всё-таки были знакомы. Отдала деньги, отложенные на ипотеку.
Получить назад свои вложения люди не могли даже, когда от этих денег зависели жизни их детей, рассказывает Юрий Такмаков.
Чтобы получить объяснения от Елены, мы отправились к ней домой. Недвижимость, кстати, как сообщили потерпевшие, арестована, а сама женщина признана банкротом.
Елена и вправду нас нашла. Женщина сообщила, что готова, в свою очередь, предоставить доказательство своей невиновности и того, что некоторые сделки были мнимыми, а задолженность была искусственно создана. Завтра в Уфу прилетает адвокат Елены. И уже вместе с ним женщина готова рассказать свою версию этой истории.