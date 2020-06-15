Радий Хабиров вручил госнаграды активистам создания зоны «Алга»

Я все-таки решил сегодня провести награждение. Здесь присутствуют те, благодаря кому республика получила статус особой экономической зоны. Это был большой тяжелый труд. Я вам очень за это признателен, это же не просто такая одноразовая работа была, было много этапов. Каждый этап приходилось добиваться, защищать, и это была такая скрупулезная, серьезная работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан