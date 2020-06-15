Радий Хабиров вручил госнаграды активистам создания зоны «Алга»

Глава республики вручил государственные награды за активный вклад в создание особой экономической зоны «Алга». Почетные грамоты и благодарности получили чиновники и руководители предприятий. «Алга» расположилась в Стерлитамакском и Ишимбайском районах республики.
Размер инвестиций в новые производства на ее территории составят 26 миллиардов рублей. Радий Хабиров отметил, что для республики особая экономическая зона «Алга» имеет огромное значение, это важнейший инструмент развития экономики Башкортостана.