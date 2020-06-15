Теннисисты Башкирии возобновили тренировки после самоизоляции

Башкирские теннисисты возобновили тренировки. Спортсмены школы олимпийского резерва занимаются каждый день по 2 часа. Всего к работе приступили 9 кандидатов и мастеров спорта.

Соблюдать правила дистанции на тренировках теннисистам легко. Однако после паузы, связанной с пандемией, все равно непривычно. Сейчас на кортах всего 6 человек, тогда как в школе занимаются больше 400 спортсменов.

2 месяца не прошли даром. Спортсмены были ограниченны домашним пространством. Определенные потери у нас есть. С 1 июня возобновили занятия. Наверстываем усиленными темпами. Динар Зубаиров, руководитель спортивной школы олимпийского резерва по теннису г. Уфы

Находясь на самоизоляции, все, конечно, выполняли занятия, которые высылали тренеры. Однако в теннисе без игровой практики никуда. Потерять навык очень легко, тем более когда занимаешься на профессиональном уровне. И даже сейчас наверстать упущенное не так просто. Пока спортсменам разрешили тренироваться только 1 раз в день.

Отрабатываем треугольники с переводом, защиту, атаку, выходы к сетке. Чуть позже, когда будут известны даты начала турниров, мы будем проводить больше товарищеских игр. Ильдар Артемьев, тренер группы высшего спортивного мастерства

Игорь Кудряшов – один из самых перспективных российских юниоров. Победитель командного первенства Европы во время самоизоляции занимался по заданиям не только своего тренера, но и специалистов сборной России. Из-за пандемии он не поехал на два этапа турнира Большого Шлема. Но теннисист не отчаивается. После возвращения самостоятельно занимается по три раза в день.

В лучшем случае мы начнем только в августе. И так как никто не выступал, каждый матч будет как последний в борьбе за рейтинги. Сейчас отрабатываю по ощущениям. Если есть проблемы в защите, то играю на удержание, а если в психологии, то больше играю на счет. Игорь Кудряшов, мастер спорта России по теннису

За время самоизоляции подрастеряли форму даже самые выносливые теннисисты. Тренеры признаются, что сильнее Руслана Яковлева по уровню физической подготовки в школе нет никого. Но даже у него сейчас меньше стабильности и выносливости.

Получше стал себя чувствовать, потому сил больше. Все-таки отдохнул. А хуже в скорости ног стал, и гибкости не хватает. Выносливый, не выносливый, но уровень стал ниже. Я сужу по себе. Руслан Яковлев, кандидат в мастера спорта России