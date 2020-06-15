Теннисисты Башкирии возобновили тренировки после самоизоляции

Башкирские теннисисты возобновили тренировки. Спортсмены школы олимпийского резерва занимаются каждый день по 2 часа. Всего к работе приступили 9 кандидатов и мастеров спорта.
Соблюдать правила дистанции на тренировках теннисистам легко. Однако после паузы, связанной с пандемией, все равно непривычно. Сейчас на кортах всего 6 человек, тогда как в школе занимаются больше 400 спортсменов.
Находясь на самоизоляции, все, конечно, выполняли занятия, которые высылали тренеры. Однако в теннисе без игровой практики никуда. Потерять навык очень легко, тем более когда занимаешься на профессиональном уровне. И даже сейчас наверстать упущенное не так просто. Пока спортсменам разрешили тренироваться только 1 раз в день.
Игорь Кудряшов – один из самых перспективных российских юниоров. Победитель командного первенства Европы во время самоизоляции занимался по заданиям не только своего тренера, но и специалистов сборной России. Из-за пандемии он не поехал на два этапа турнира Большого Шлема. Но теннисист не отчаивается. После возвращения самостоятельно занимается по три раза в день.
За время самоизоляции подрастеряли форму даже самые выносливые теннисисты. Тренеры признаются, что сильнее Руслана Яковлева по уровню физической подготовки в школе нет никого. Но даже у него сейчас меньше стабильности и выносливости.
В ближайшее время, когда поступят новые рекомендации, спортсменам высшего мастерства разрешат заниматься по два, а то и по три раза. Тогда они смогут быстрее восстановить кондиции. А первые соревнования по плану Федерации тенниса России пройдут не раньше сентября.